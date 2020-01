ABŞ İrana qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Mаliyyə Nаzirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət Departamenti məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, sanksiya siyahısına bir İran və Çin vətəndaşı daxil olub. Həmçinin, biri BƏƏ, beşi isə Çinə məxsus olan 6 şirkətə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunub.

