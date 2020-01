Çində koronavirusdan qorunmaq üçün insanlara lazım olan tibbi maska qıtlığı apteklərin önündə kilometrlərlə növbələr yaradıb.

İnsanlar saatlarla maska almaq üçün gözləyir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, Şanxayda belə artıq maska qıtlığı var və Çin höküməti xaricdən maska idxal edir.

Çin standart keyfiyyətə cavab verməyən maskaların satışını qadağan edib.

Milli.Az

