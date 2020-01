Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubunda çıxış edən Stiven N Zonzi karyerasını Fransada davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqavilə ilə İtaliya "Roma"sına məxsus fransalı yarımmüdafiəçi "Renn"ə keçməyə yaxındır.

Fransa təmsilçisi 32 yaşlı yarımmüdafiəçini icarəyə götürməyi planlaşdırır. Cari mövsüm "Qalatasaray"da çıxış etmiş N Zonzi keçirdiyi 10 oyunda bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. İstanbul klubu sonradan onu birdəfəlik almaq şərti ilə 1+1 sxemi üzrə "Roma"dan icarəyə götürüb.

Qeyd edək ki, peşəkar karyerasına "Amyen"də başlayan Fransa millisinin üzvü daha sonra İngiltərənin "Bləkbörn" və "Stok Siti", İspaniyanın "Sevilya" komandalarında oynayıb.

