Mehman Hüseynovun namizəd olduğu dairədə sürpriz nəticə

"İnsan Hüquqları XXI əsr – Azərbaycan” Fondu və Fransanın "Opinion Way” Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə keçirdiyi "exit poll”un nəticələri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən qalmaqallı dairə olan 31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsində sürpriz nəticə qeydə alınıb. Belə ki, təhsil eksperti Etibar Əliyev deputat seçilib. O hazırki deputar Fərəc Quliyev və tanınmış blogger Mehman Hüseynovu qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, Fərəc Quliyevlə Mehman Hüseynovun səs yazısı gündəmə çevrilmişdi. Deputat bloggerə müalicəsi üçün 15 min manat təklif etmişdi.

MSK ilkin nəticələri yaxın dəqiqələrdə açıqlayacaq.

