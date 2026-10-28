Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün pul, sevgi və xoşbəxtlik baxımından əlverişli dövr başlayır.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzların mövqeyi ilə əlaqələndirilən bu dəyişikliklər iki bürcün həyatında müsbət yeniliklər vəd edir. Buğa və Xərçəng bürclərini maliyyə fürsətləri, romantik münasibətlər və xoşbəxt anlar gözləyə bilər.
Buğa
Buğalar üçün maddi baxımdan əlverişli imkanların yaranacağı, gəlir mənbələrinin arta biləcəyi ehtimal edilir. Veneranın təsiri ilə əlaqələndirilən cazibə və romantika şəxsi həyatda münasibətlərin möhkəmlənməsinə kömək edə bilər. Subay Buğalar yeni sevgi ilə qarşılaşa, münasibətdə olanlar isə daha çox rahatlıq və xoşbəxtlik yaşaya bilərlər.
Xərçəng
Xərçənglər üçün maliyyə sabitliyi və yeni qazanc imkanları ön plana çıxa bilər. Xüsusilə daşınmaz əmlak, ailə biznesi və uzunmüddətli maliyyə planları ilə bağlı əlverişli fürsətlərin yaranacağı proqnozlaşdırılır. Sevgi həyatında isə qarşılıqlı anlaşma, ailə istiliyi və romantik yaxınlıq Xərçənglərə xoşbəxtlik gətirə bilər.