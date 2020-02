Rusiyanın beşinci nəsil S-57 hərbi təyyarəsi üçün hipersonik raketin işlənib hazırlandığı barədə məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat verib.

Adı açıqlanmayan rusiyalı hərbi səlahiyyətlərdən birinin məlumatına əsasən, hazırlanan raket təyyarənin gövdəsinə yerləşdiriləcək.

Hazırda raketin S-57-yə quraşdırılmadığı və sınaqdan keçirilmədiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.