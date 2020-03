Azərbaycanlı vlogger Sənan Kərimov özünün "Youtube" kanalında səyahət etdiyi ölkələrdə çəkdiyi videoları yayımlayaraq böyük marağa səbəb olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, vlogger bu dəfə dünyanın ən çox turist axını olan Avstriyanın məşhur Halstat kəndinə gedib.

Həmin videonu təqdim edirik:

