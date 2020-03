Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yel çərşənbəsini ailəsi ilə birlikdə qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Azərbaycan Prezidentinin böyük qızı Leyla Əliyeva bununla bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Onun İnstagram hesabında paylaşdığı fotolardan görünür ki, Prezident ailəsi ilə birlikdə Novruz Bayramının əlamətlərindən olan Yel çərşənbəsini tonqal ətrafında qeyd edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.