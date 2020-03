“Azərbaycanda koronavirusla bağlı kifayət qədər test var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə nazirinin müavini Viktor Qasımov bildirib.

O qeyd edib ki, ehtiyac olduğu halda, yenidən ölkəyə lazımi qədər test gətiriləcək.

