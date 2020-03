Dünyada geniş yayılan koronavirus təhlükəsinə görə Həcc ziyarəti ilə bağlı bəzi fəaliyyətlər təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, ancaq Azərbaycandan Həcc ziyarətinə getmək üçün sənəd qəbulu davam edir.

