Xalq artisti Rafael Dadaşovla vida mərasimində sənətkarın qızı Səidə Dadaşova bəzi şəxslərə etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, S.Dadaşova dəfn prosesinə mane olanlara "nə olar, qurban olum, imkan verin" deyərək etirazını bildirib.

Qeyd edək ki, R.Dadaşov ötən gün 74 yaşında vəfat edib.

(olke.az)

