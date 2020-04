Ermənistanda koronavirusdan daha 2 nəfər ölüb

Ermənistanda daha 2 nəfər koronavirusdan ölüb, bununla da ölənlərin ümumi sayı 3-ə yüksəlib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə Ermənistanın Vahid məlumat mərkəzi Facebook səhifəsində məlumat yayıb:

"Yerevanın "Nork" yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında koronavirusdan daha 2 nəfər ölüb. Dünyasını dəyişənlər 55 yaşlı qadın və 73 yaşlı kişidir".

Qeyd edək ki, Ermənistanda movcud vəziyyətlə əlaqədar martın 16-dan aprelin 14-dək fövqəladə vəziyyət elan edilib. Son rəsmi məlumatlara görə görə, ölkədə 407 yoluxma hadisəsi aşkar edilib. Martın 25-dən 31-dək strateji obyektlər istisna olmaqla bütün müəssisə və təşkilatların işi müvəqqəti dayandırılıb, vətəndaşların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.