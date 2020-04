Qusarda oğul anasının boğazını kəsib qaçdı

Qusar rayonu ərazisində qətl hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Xurel kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Əhmədov Nail Hacıağa oğlu anası, 1971-ci il təvəllüdlü Əhmədova Maisə Aydəbəy qızını boğaz nahiyəsinə bıçaqla zərbə endirərək qətlə yetirib.

Qətli törətdikdən sonra N.Əhmədov hadisə yerindən qaçıb. Onun saxlanılması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.