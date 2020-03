"Azərbaycan Hava Yolları” koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə aktiv şəkildə vətəndaşları karantin qaydalarına riayət etməyə çağırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, AZAL “COVID-19” virusu ilə mübarizə çərçivəsində yeni #EVDƏQAL kampaniyasına start verir və ölkənin bütün strukturlarını bu təşəbbüsü dəstəkləməyə çağırır.

