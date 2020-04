Martın 30-u axşam saatlarından başlayaraq şimal bölgəsinin dağlıq yaşayış məntəqələrinə qar yağıb.

Qubada yerləşən Şimal-Şərq Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindən Axar.az-a verilən məlumata görə Qubanın Qırız və Xınalıq kəndlərinə, o cümlədən Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində yerləşən yaşayış məntəqələrində yağıntı müşahidə olunub. Qrız kəndində qarın hündürlüyü 10 santimetrə, Xınalıqda isə 2 santimetrə çatıb. Temperatur isə mənfi 2 dərəcəyədək aşağı enib.

