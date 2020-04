DİQQƏT! Bu hərəkətləri edən zaman koronavirusa yoluxa bilərsiniz - FOTOLAR

Hətta koronavirusa qaçarkən və ya gəzərkən yoluxa bilərsiniz.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyada bir çox ölkədə qəbul edilən 1-2 metrlik sosial məsafənin tətbiqi, yoluxucu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün ideal bir məsafə olaraq düşünülüb.

Ancaq qaçış və gəzinti kimi vəziyyətlərdə daha çox diqqət yetirilməlidir. Çünki nəfəs alarkən, asqıranda və ya öskürərkən adamın ağzından çıxan hissəciklər arxada qalır. Buna görə, bu sağlamlıq üçün təhlükə yaradır, çünki arxadan gələn şəxs həmin viruslu havaya məruz qalır.

Bu tədqiqatı aparan professor Bert Blocken, virus hissəciklərinin yalnız öskürək və ya asqırma kimi güclü bir refleks ilə hərəkətlər nəticəsində deyil, idman əsnasında da nəfəs alarkən də yayıla bilir.

Professor hərəkət edən bir adamın arxasında qalan hissəciklərin dərhal arxasında duran şəxsin yaxın və ya uzaq olmasından asılı olaraq bu da paltarın üstünə yapışa bilər. Buna görə də, idmanla məşğul olan insanların dərhal yoluxma riski yaratmamaq üçün həmin məkanda olan insanla məsafə saxlaması vacibdir. Tədqiqatçılar təklif edirlər ki, eyni məsafədə gedən insanlar arasında təhlükəsiz məsafə ən az 4-5 metr, qaçış və ya velosiped sürənlər arasında 10 metr olmalıdır.



Mənbə:Evronews

