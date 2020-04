Müğənni Nigar Camal sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olacaq videosunu yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "İnstaqram" hesabında evindən açıq-saçıq video paylaşaraq izləyicilərinin diqqətini çəkib.

Nigar ehtiraslı rəqs hərəkətləri edərək, hamını evdə qalmağa səsləyib.

Müğənninin paylaşdığı video 40 mindən çox izlənib. Mənfi rəylərin gəlməsindən ehtiyat edən pop ulduz şərh bölməsini bağlayıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

