İranda sosial media fenomeni sayılan məhbus Fatimə Xişvənd həbsxanada koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 22 yaşlı bloggerin vəziyyəti ağırdır və tənəffüs aparatına qoşulub.

Qeyd edək ki, F.Xişvəndin “Instagram”dakı hesabının adı Sahar Tabardır. O, “Zombi gəlin”, “Zombi qız” kimi adlandırılır.

O, Ancelina Coliyə oxşamaq üçün 50-yə yaxın estetik cərrahiyyə əməliyyatı keçirib.

Mənbə:Dailymail

