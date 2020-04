Azərbaycan 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında 7,7 mln. ABŞ dolları dəyərində 18 186,6 ton alma ixrac edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 36,5% azdır.

Qeyd edək ki, bu ilin hesabat dövründə alma ixracının ümümi ixracda payı 0,2% təşkil edib ki, bu da 2019-cu ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 0,1 faiz bəndi azdır.

