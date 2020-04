Məktub mediyaya sızdı: ABŞ Vuhandakı laboratoriyaya maddi yardım edirmiş

ABŞ-ın koronavirusun yaradıldığı iddia edilən Çinin Vuhan şəhərindəki Virologiya İnstitutuna 7,4 milyon dollar yardım etdiyi üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası yazıb. Həmin yardımın isə keçən həftə dayandırıldığı iddia edilib. Beynəlxalq Səhiyyə İnstitutunda çalışan şəxsin mediyaya sızan məktubunda qeyd edilib:

"Hal-hazırda institut mövcud nəticələrin hədəflənən proqram və institut şərtləri ilə uyğunlaşmır"

Qeyd edək ki, ABŞ höküməti virusun Vuhandakı laboratoriyada süni şəkildə yaradıldığını iddia edir.

Mənbə: haberler.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.