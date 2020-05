Müğənni Tunar Zeynalovun oğlunun bir yaşı tamam olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi övladının yeni fotolarını İnstaqram səhifəsində paylaşıb.

O, oğlunu bu sözlərlə təbrik edib:

"Sən mənim həyatımsan, oğlum. 1 yaşın mübarək. Allahın mənə ən gözəl hədiyyəsisən. Səni nə gözəl verib Allah. Ən gözəl günlərini görmək bizlərə qismət olsun. Əli Rəhmanım, rəbbim səni qorusun”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.