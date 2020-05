Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun koronavirus testinin pozitiv çıxdı bildirilib. Peskov xəstəxanaya aparılıb.

Qeyd edək ki, son günlərdə Rusiyada sutka ərzində virusa yoluxanların sayınd kəskin artım var. Ölkə bütün dünyada virusa yoluxanların sayına görə üçüncüdür.

Mənbə: Vedomosti.ru

