Tədqiqatlara əsasən, ayrı-ayrılıqda maskanın istifadəsi və ya sosial məsafənin gözlənilməsi virusdan qorunmaq üçün yetərsizdir, bu halda yoluxma baş verə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in yaydığı tövsiyədə bildirilir.

Qeyd olunub ki, yoluxmanın qarşısını almaq, kontrollu sosial həyat üçün həm maska taxılmalı, həm də sosial məsafə qorunmalıdır.

