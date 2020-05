Bu şəxslərə hər ay 800 manat ÖDƏNİLƏCƏK QƏRAR VERİLDİ

Bakıda yararsız binaların söküntüsü davam edir.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, yenilənən binaların sakinləri ilə sahibkar arasında rəsmi müqavilə bağlanır və onlar müvəqqəti digər yaşayış yerlərinə köçürülürlər.

Hazırda bu işlər davam edir, mənzilləri sökülən sakinlər müvəqqəti kirayədə yaşadığı dövrdə onların kirayə haqları ödənilir.

Sakinlərə evlərinin ölçülərinə uyğun olaraq 400-800 manat arasında kirayə haqqı ödənilir.

Daha sonra sakinlər köçürüldükləri mənzildən sahəsinə görə 25 faiz daha artığına sahib olurlar.

Qeyd edək ki, ötən həftə Nərimanov rayonunda 1958-ci ilə aid qəzalı vəziyyətdə olan binanın eyvanı uçub.

Həmin bina pilot layihəyə düşən ünvanların siyahısındadır və orada yaxın günlərdə söküntü işləri başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.