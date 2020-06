Azərbaycanlı müğənni qəzaya düşdü: 3 nəfər öldü - FOTOLAR

Cənubi Azərbaycandan olan müğənni Afşin Azəri ağır avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, hadisə Təbrizdə baş verib. Qəza zamanı ifaçının ailəsi də maşında olub.

İki avtomobil yolda toqquşub. Nəticədə digər avtomobildəki 3 nəfər dünyasını dəyişib. Afşinin ailə üzvləri isə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Sənətçi günahın qarşı tərəfdən gələn maşında olduğunu söyləyib.

Qeyd edək ki, Afşin Azəri bir müddət əvvəl Azərbaycanda da məşhurlaşmaq istəyirdi. O, dəfələrlə Azərbaycan kanallarında qonaq olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.