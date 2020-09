Bu şəxslərə avtobus pulsuz oldu - Səbəbi isə...

Fransanın paytaxtı Parisdə ictimai nəqliyyat 18 yaşından aşağı şəxslər üçün pulsuz olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 2020-2021-ci illər üçün nəzərdə tutlan qərar artıq tətbiq edilməyə başlanıb.

Paris və ətraf ərazilərdə 18 yaşından aşağı olan şəxslər nəqliyyat kartı (İmagine R), tələbə kartı (Navigo) və ya velosiped (Velib) abonəli ilə yararlana bilərlər.

Qeyd edək ki, sözügedən xidmət üçün Paris Bələdiyyəsinin xəzinəsindən illik 7.6 milyon avro məbləğində pul sərf ediləcək.

