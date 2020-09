Azərbaycan Ermənistanı qorxuya salan silahları Türkiyədən alacaq - VİDEO

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriya və Liviyada əldə etdiyi nailiyyətlər bu ölkənin Müdafiə Sənayesinin uğurlarına çevrilib.

Metbuat.az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə ordusu son əməliyyatlarda Müdafiə Sənayesinin ən müasir məhsullarından olan kəşfiyyat və zərbə tipli dronlardan müvəffəqiyyətli şəkildə istifadə edib.

Məlumata görə, Ankara Suriya və Liviyada uğurla sınaqdan keçirdiyi silahları Ukrayna, Gürcüstan və Pakistana satmağa hazırlaşır.

Qeyd edək ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında dəyəri 30 milyon ABŞ dolları olan silah sistemlərinin Bakıya satılmasını nəzərdə tutan razılaşma imzalanıb.

