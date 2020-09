Bu şəxslər komendant saatında evdən çıxa biləcək - SİYAHI

Məlum olduğu kimi, 2020-ci il sentyabr ayının 28-i saat 00:00-dan etibarən Azərbaycanın bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan olunmuş və bu dövrdə Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Yevlax, Mingəçevir, Naftalan şəhərlərində, Abşeron, Cəbrayıl, Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Goranboy, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, Qazax və Ağstafa rayonlarında saat 21:00-dan ertəsi gün saat 06:00-dək komendant saatı tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr tarixli 358 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahılara əsasən müəyyən şərtlərlə bəzi şəxslərin komendant saatı müddətində hərəkətinə icazə veriləcək.

Elan edilmiş hərbi vəziyyətlə əlaqədar tətbiq edilən komendant saatı müddətində əməkdaşlarının xidməti vəsiqə ilə hərəkətinə icazə verilən dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi

3. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi

6. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

7. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

8. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

10. Məhkəmə orqanlarının əməkdaşları, vəkillər

11. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

12. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

13. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları və onların yerli heyəti - Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş akkreditasiya kartları əsasında)

14. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti

16. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

17. Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti

18. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti

19. Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi

20. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti

21. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti

22. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti

23. Azərbaycan Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi (TƏBİB), dövlət və özəl səhiyyə müəssisələri

24. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyətlə əlaqədar tətbiq edilən komendant saatı müddətində elektron imzadan istifadə edilməklə əməkdaşlarının “icaze.e-gov.az” portalından qeydiyyatdan keçməklə hərəkətinə icazə verilən dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı:

1. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

5. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

6. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi

7. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

8. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

10. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

11. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AzərTAc)

12. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, dövlətə məxsus banklar

13. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)

14. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

15. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

16. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi

17. “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

18. “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

19. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

20. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

21. “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

22. “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

23. “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

24. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

25. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyətlə əlaqədar tətbiq edilən komendant saatı müddətində faliyyətinə icazə verilən sahələrin siyahısı:

1. Səhiyyə və sosial sahə üzrə:

1.1. xəstəxanalar, poliklinikalar və digər tibb müəssisələri üzrə xidmətlər;

2. İnfrastruktur sahəsi üzrə:

2.1. kommunal xidmətlər (kanalizasiya və su təchizatı, qaz təchizatı, istilik təchizatı, enerji paylanması);

2.2. elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı;

2.3. su təsərrüfatı və meliorasiya;

2.4. telekommunikasiya və rabitə xidmətləri.

3. Nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə:

3.1. hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları;

3.2. dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri;

3.3. logistika xidmətləri;

3.4. ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti.

4. Əsas istehsalat növləri:

4.1. müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı;

4.2. neft avadanlıqları və qurğularının istehsalı;

4.3. qida məhsullarının və onlar üçün xammal istehsalı, qida məhsullarının tədarükü, təchizatı, saxlanması və topdan satışı;

4.4. gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı;

4.5. kimyəvi məhsulların istehsalı;

4.6. kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanması, istehsalı və emalı, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının fəaliyyəti;

4.7. neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı;

4.8. neft və qazın boru kəmərləri vasitəsilə ötürülməsi;

4.9. metallurgiya sənayesi üzrə fəaliyyət;

4.10. tikinti və məişət avadanlıqlarının istehsalı və təmiri;

4.11. qablaşdırma məhsullarının istehsalı;

4.12. maşın və avadanlıqların istehsalı;

4.13. elektrik avadanlıqlarının istehsalı;

4.14. kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı;

4.15. avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı;

4.16. sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı;

4.17. tütün məmulatlarının istehsalı;

4.18. sair sənaye məhsullarının istehsalı.

5. Pərakəndə və topdan satış üzrə:

5.1. yanacaqdoldurma məntəqələri.

6. Məişət xidmətləri üzrə:

6.1. məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası.

7. Kütləvi informasiya vasitələri.

8. Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti.

9. Fəaliyyətinə icazə verilməmiş özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyət.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.