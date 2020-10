Ümumi təhsil müəssisələrində COVID-19 virusuna yoluxma halları ilə bağlı yeni məlumat açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, bu gün 26 şagirdin, 1 nəfər işçi heyətin bədən hərarəti 37 dərəcədən yuxarı olub.



Son sutkada 21 şagird, 8 nəfər işçi heyət isə koronavirusa yoluxub.



