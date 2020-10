Bu gündən “Bakı Metropoliteni” QSC sərnişindaşıma fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu addım Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq atılıb.

Bakı metrosunda fasilə 16 gün – 2 noyabr saat 06:00-a qədər davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.