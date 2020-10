“Goranboy rayonunun Tap kəndində daha bir mülki şəxs Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən öldürüldü. Raket evlərinin damına düşdü”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev öz Tvitter hesabında məlumat verib.

“Ermənistanın hərbi cinayətləri davam edir”, - deyə H. Hacıyev qeyd edib.

