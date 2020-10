Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin İzmir şəhərində baş verən zəlzələyə görə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN rəhbəri rəsmi "Facebook" səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirib.

Qardaşım Mevlüt Çavuşoğlu ilə telefon danışığında İzmir zəlzələsi nəticəsində həyatını itirənlərin ailə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı bildirdim, yaralılara Allahdan şəfa dilədim. Həmrəyliyimiz, dəstəyimiz, dualarımız sizinlədir, qardaş Türkiyə!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.