İşğal altındakı torpaqlarımız azad olunduqca ən böyük arzularına çatan vətəndaşlarımızın sayı da artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, arzusuna qovuşan şəxslərdən biri də hərbçimizdir.

O, 27 il sonra Zəngilanda atasının məzarını ziyarət etməyə müvəffəq olub.



