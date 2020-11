Nazirlər Kabinetinin oktyabrın 29-da imzaladığı qərara uyğun olaraq, bu gündən bütün təhsil pillələri üzrə tədrisin distant təşkilinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar dekabrın 1-dək qüvvədədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.