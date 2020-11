“Vyanadakı dəhşətli hücumlar nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı veririk. Yaralananların hamısının tezliklə sağalmasını diləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) tvitter səhifəsində qeyd olunub.

“Azərbaycan terrorizmdən əziyyət çəkən bir ölkə olaraq terrorizmin bütün formalarını və təzahürlərini pisləyir”, - vurğulanıb.

