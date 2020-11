Kəlbəcər rayonunun Qozlu kəndində yerləşən Qırmızı monastır məhv olmaq üzrədir.

Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tarixi abidə 1224-cü ildə inşa edilib. Alban xristiyanlıq memarlığına aid olan abidə kompleks kilsədən, narteksdən, sovmədən və digər tikililərdən ibarətdir.

Bu abidə 1993-cü ildən Ermənistan işğalı altındadır və məhv olmaq üzrədir.

