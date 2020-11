Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yenidən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərindəki mülki infrastrukturu artilleriya atəşinə tutur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.

