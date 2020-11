Bu gün saat 16:17 radələrində Xaçmazın dəniz qırağı kəndlərində zəlzələ hiss edilub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ təxminən 3 bal gücündə hiss edilib. Zəlzələnin episentrinin Xəzər dənizi olduğu bildirilir. Sakinlər zəlzələnin qorxusundan küçələrə çıxıb.

