Artıq “Virtual məktəb” istifadəçiləri "Microsoft Teams" platformasından Azərbaycan dilində istifadə edə bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bunun üçün şəxsi səhifədə parametrlər bölməsində dil siyahısından Azərbaycan dilini seçmək, “yaddaşda saxla və tətbiqi yenidən başlat” düyməsini seçmək lazımdır.

Bununla bağlı hazırlanmış video təlimatı təqdim olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.