Saatlı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları cəbhədə döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış Azərbaycan əsgərlərini baş çəkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə alan Elməddin Əmiraslanov və Coşqun Quliyevlə görüşüblər. Əsgərlərə sürpriz edən polislər onlara tort hədiyyə ediblər.

Sonda polislər əsgərlərlə xatirə şəkli çəkdirib.

