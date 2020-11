Gəncə terroru zamanı valideynləri və bacısını itirən 3 yaşlı Xədicənin sosial şəbəkələrdə videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda uşağın vəziyyətini yaxşı olmadığı görünür. İddialara görə 3 yaşlı Xədicəni əmisi məcburi qəyyumluğa götürmək istəyir.

Daha ətraflı videoda:

