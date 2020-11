Ermənistan mətbuatının Azərbaycan Ordusu tərəfindən Xankəndinin guya atəşə tutulması barədə xəbər məqsədyönlü şəkildə yayılan dezinformasiyadır.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu cür məlumatlar yaymaqla Ermənistan müdafiə nazirliyi törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti yayındırmağa çalışır

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.