Baş nazir Əli Əsədov MDB Hökumət başçılarının iclasında iştirak edib

Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət tənzimlənmədən MDB-də əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafı mümkün deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov MDB Hökumət başçıları şurasının videokonfrans formatında keçirilən iclasında deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan BMT üzv dövlətləri ilə əməkdaşlığın inkişafına maraqlıdır:

“Azərbaycan həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlıqda maraqlıdır. Amma Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tənzimlənmədən Birlik çərçivəsində hərtərəfli əməkdaşlıq mümkün deyil”.

