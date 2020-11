"Şuşadan gələn yaralılarda əsasən güllə və bıçaq yaralarıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Fransanın "Le Monde" qəzetinin Xankəndidəki reportyoru yazıb:

"Özü də avtomat və ya karabin yox, tapança güllələrinin yaraları ilə. Bu o deməkdir ki, Şuşa şəhəri birbaşa təmas döyüşündə, əlbayaxa döyüşlərdə azad olunub".

"Hücum zamanı azərbaycanlılar döyüş meydanında yaralı və ölü qoymayıblar. Özləri ilə dağa, şəhərə qaldırıblar", - deyə müxbir qeyd edib.

