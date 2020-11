Xocalı Rayon Yol Polisi Bölməsinin rəisi işdən çıxarılıb

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Xocalı Dövlət Yol Polisi Bölməsinin rəisi, polis mayoru Rövşən Əkbərov təqaüdə göndərilib.

Onun yerinə DYPB-nin inspektoru, polis kapitanı Nemət Məmmədov təyin edilib.

