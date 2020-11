Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü münasibətilə xalqı təbrik etdi

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı "Instagram" hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Azərbaycan xalqını Milli Dirçəliş Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm, həmvətənlərimizin hər birinə möhkəm cansağlığı, sevgi və səadət diləyirəm!

Bu gün bizim hamımızı Vətənimizə ən nurlu, səmimi hisslər, ona, onun uğurlarına, nailiyyətlərinə və qələbələrinə görə qürur duyğuları birləşdirir! Qoy Azərbaycan xalqının həmrəyliyi və dövlət müstəqilliyimiz əbədi olsun! Qoy Azərbaycanda daim sülh, firavanlıq və təhlükəsizlik hökm sürsün! Uca Tanrı xalqımızı və Vətənimizi qorusun!"

