Azərbaycan bu il kimya sənayesi məhsullarının istehsalını 25% artırıb - CƏDVƏL

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda kimya sənayesi, əczaçılıq məhsullarının, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahələrində 901 mln. manatlıq məhsul istehsal edilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə məhsul buraxılışı əczaçılıq məhsullarının istehsalında 8,8 dəfə, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalında 19,1%, kimya sənayesində isə 13,2% artıb.

Məlumata əsasən, əsas kimya məhsullarından metanol istehsalı 14,2%, propilen istehsalı 6,7%, etilen istehsalı 4,2% artıb. Rezin və plastik kütlə məmulatlarından məsaməli polistirol lövhələr və zolaqların istehsalı 2,3 dəfə, bərk polipropilen boruların istehsalı 14,8% artıb.

Azərbaycanda kimya məhsullarının istehsalı dinamikası:

