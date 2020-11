Şuşanı işğaldan azad edən Azərbaycan ordusunun əsgərləri Cıdır düzündə olublar.

Unikal.org xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə hərbiçilərimiz Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyana mesaj veriblər.



"Paşinyan yallı getdiyi yer. Nə oldu Paşinyan bəs vermirdin? Kimdir səndən istəyən? Gəldik, götürdük, aldıq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna" - deyərək əsgərimiz bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.