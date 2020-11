"Deyirdilər sən burada nə edirsən?" - Qarabağda döyüşən aktyor Emil Musayev / VİDEO

Döyüşlərin ilk günündən cəbhədə olan aktyor Emil Musayev Baku tv-yə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aktyor döyüşlərdə iştirakını çoxlarının təəccüblə qarşıladığını söyləyib.

Onun sözlərinə görə, Vətəni qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur:

"Vəzifəsindən asılı olmayaraq hər birimiz buradayıq. Cəbhədə olmaq çətin idi. Yaş etibarı ilə, fiziki quruluş etibarı ilə çətin idi. Vətən müharibəsi idi. Ona görə də hər şeyi ikinci plana atdıq.

Bütün Azərbaycan xalqını belə bir qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəhidlərə Allahdan rəhmət, yaralılara cansağılığı arzu edirəm".

