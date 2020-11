Azərbaycan Ordusunun hərbi korteji Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti”nin telegram kanalında video paylaşılaraq məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, Şuşadan Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərin digər hissəsinə yeganə yol Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçir.

